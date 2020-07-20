Oxford’dan sevindiren koronavirüs gelişmesi: Antikor oluşturdu

14 hours önce
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Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından İngiltere’de yürütülen koronavirüs aşısı çalışmasında sevindirici haber geldi.

Geliştirilen koronavirüs aşısı hem şuan güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gözlemlendi.

Yaklaşık 1.077 kişiyi üzerinde denenen aşı, koronavirüs ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri ürettiğini gösterdi.

Bulgular son derece ümit verici olduğunu aktaran bilim insanları, aşının koruma sağlamak için yeterli olup olmadığını daha büyük denemeler sonucu kesinleşeceğini ve kesin sonuç için henüz erken olduğunu söylediler.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

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