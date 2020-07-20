YTB’den yurt dışındaki vatandaşlara burs programları

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Yurt dışındaki vatandaşların genel olarak eğitimlerine katkı sağlayan burs programları aynı zamanda akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine yardımcı oluyor.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Burs destekleri aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmede öncü olacak projelere de zemin hazırlıyor.

‘‘YURT DIŞINDAKİ VARLIĞIMIZIN GÖZ BEBEĞİ GENÇLERİMİZE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’’

YTB’nin asli görev alanlarından birini sayıları 7 milyonu bulan yurt dışındaki Türklerin oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, bu sayının önemli bir bölümünü ise gençlerin oluşturduğunu vurgulayarak; YTB’nin Türkiye’nin diaspora kurumu olarak eğitimden kültüre çok çeşitli program ve imkânları yurt dışındaki gençlerin istifadesine sunduğunu söyledi.

Bugün artık 4. nesle ulaşan yurt dışındaki Türk varlığı içerisinde gençlerin çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden YTB Başkanı Eren, ‘‘Gençlerimizin bulundukları toplumlara aktif katkılar sunmalarını, bunu yaparken de ana vatan Türkiye ile Türkçemiz ile ve Türk kültürü ile bağlarını da diri tutmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda; düzenlediğimiz kültürel hareketlilik programlarından tematik akademilere çok çeşitli faaliyetlerle binlerce gencimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlan ettiğimiz burs programlarıyla da hem gençlerimizin başarılarını ödüllendirmek hem onlara eğitim hayatlarında destek sunmak hem de özellikle ırkçılık, yabancı karşıtlığı, kimlik vs. gibi yurt dışındaki varlığımıza sosyolojik olarak da katkı sunacak konularda ortaya çıkacak başarılı akademik çalışmaları teşvik etmek istiyoruz.’’ dedi.

‘‘Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz/sürdüreceğiz. Pandemi sürecinde de dijital mecralar ağırlıklı olarak çalışmalarımızı bir aksaklığa mahal vermeden yürüttük. Pandemi sonrasında da hep birlikte güzel buluşmalar da gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız olacak.’’ diyen Eren, ilan edilen “Tez Araştırma Burs Programı”, “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Burs Programı”, “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” ve “Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Burs Programı”nın yurt dışında yaşayan Türk toplumu içinde başarılı rol modeller yetişmesine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

TEZ VE ARAŞTIRMALARA BURS DESTEĞİ

YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla bu yıl uygun görülen yüksek lisans ve doktora tezleri destekleniyor. Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor. Halihazırda tez yazan ya da başlayacak olan adaylara tez dönemlerinde yüksek lisans için altı aya, doktora için on iki aya kadar burs sağlanacak.

Tez ve Araştırma Burs programına başvurular 30 Ağustos 2020 tarihine kadar https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

LİSE BİTİRME SINAVINDA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artıyor. Bu sebeple YTB başarılı öğrencileri ödüllendirmek için “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu” programını ilan etti. Program sayesinde genç vatandaşlar hem derslerinde daha aktif olacak hem de tatlı bir rekabet yaşayacak.

Başvurular eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) ve diploma notlarına bakılarak değerlendirilecek. Her bir büyükelçilik veya başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs takdim edilecek.

30 Ağustos 2020 tarihlerinde son bulacak başvuralar https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

ÜSTÜN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ

YTB ilan ettiği “Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” programıyla yurt dışında akademik eğitimlerinde başarılı adayları da burs vermek suretiyle ödüllendiriyor. 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesi kapsamında açıklanan program ile; fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylar desteklenecek. Programa katılmak isteyen eğitimlerini bitirmiş adaylardan mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olma şartı aranıyor.

“Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu”na başvurular; 30 Ağustos 2020 tarihinde son bulacak olup https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere ilan “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı” da ilan edilen burs destekleri arasında yer alıyor.

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar Türkiye’de belirlenen üniversitelerde iki yarıyıl eğitim aldıktan sonra ikamet ettikleri ülkedeki bir eğitim kurumunda staj ve tez dönemini kapsayacak dört yarıyılı da tamamlamalarının ardından mezun olacak.

Mezun olan adaylar yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe’nin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak. Böylelikle okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerileri yurt dışındaki yeni nesillere aktarılacak.

31 Temmuz 2020 tarihlerinde son bulacak bu programa başvurular https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURS PROGRAMLARI SİTESİ YAYINDA

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği tüm bu burs programlar hakkında geniş bilgilere https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/ adresinden ulaşılabilmektedir.