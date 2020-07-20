Londra’da ‘maske’ protestosu

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce protestocu maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini protesto etti.

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere’de, salgın tedbirleri kapsamında mağaza ve marketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi protesto edildi.

Hyde Park’ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, maske zorunluluğunun insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu iddia etti.

Eylemciler, ‘Maskeye hayır’ ve ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı pankartlar taşıdı.