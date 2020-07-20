Londra’da ‘maske’ protestosu

\r\n\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da\u00a0y\u00fczlerce protestocu maske kullan\u0131m\u0131n\u0131n zorunlu hale getirilmesini protesto etti.\r\nAvrupa'da koronavir\u00fcsten en \u00e7ok etkilenen \u00fclke olan \u0130ngiltere'de, salg\u0131n tedbirleri kapsam\u0131nda ma\u011faza ve marketlerde maske kullan\u0131m\u0131n\u0131n zorunlu hale getirilmesi protesto edildi.\r\nHyde Park'ta bir araya gelen y\u00fczlerce protestocu, maske zorunlulu\u011funun insan haklar\u0131na ve ki\u015fisel \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklere ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funu iddia etti.\r\nEylemciler, \u2018Maskeye hay\u0131r' ve \u2018Maskelenmeyece\u011fim, test edilmeyece\u011fim, takip edilmeyece\u011fim, zehirlenmeyece\u011fim' yaz\u0131l\u0131 pankartlar ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n