Sağlık Bakanı Hancock yaz tatili için yurtdışına çıkışın yasaklanabileceğini söyledi

İngiltere hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle yurtdışına yaz tatilini yasaklama sinyali verdi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu yaz ‘uluslararası tatillerin iptal edilebileceğini’ söyledi.

Türkiye, Yunanistan ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde turizm açısından önemli yer tutan İngiliz turistlere bu yaz korona virüsü ‘yasağı’ gelecek gibi görünüyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngilizlerin bu sene yaz tatili için uluslararası seyahat yapmalarının ‘pek mümkün görünmediğini’ söyledi.

ITV kanalında This Morning isimli programa bağlanan Hancock’a, ülkede uluslararası yaz tatilinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez fiilen ‘iptal edilip edilmediği’ soruldu. İngiliz bakan, “Böyle olacağını sanıyorum” yanıtını verdi. Hancock, “Çıkarılacak sonuç şu ki, bu yaz büyük, şaşaalı uluslararası tatiller mümkün olmayacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Salgının ilk günlerindeki ‘sürü bağışıklığı’ stratejisinden eleştiriler üzerine geri adam İngiliz hükümeti, ülkedeki vaka ve ölü sayıları hızla tırmanınca katı tedbirler almak zorunda kalmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazar akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sokağa çıkma yasaklarını kaldırmak için henüz erken olduğunu söylemişti. Salgında ikinci dalgayı önlemek için İngiltere’ye yurtdışından gidecek kişilere de 14 gün karantina planlanıyor.