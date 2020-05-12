Sağlık Bakanı Hancock yaz tatili için yurtdışına çıkışın yasaklanabileceğini söyledi

\r\n\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti, korona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 nedeniyle yurtd\u0131\u015f\u0131na yaz tatilini yasaklama sinyali verdi. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock, bu yaz 'uluslararas\u0131 tatillerin iptal edilebilece\u011fini' s\u00f6yledi.\r\n\r\nT\u00fcrkiye, Yunanistan ve \u0130spanya gibi Akdeniz \u00fclkelerinde turizm a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli yer tutan \u0130ngiliz turistlere bu yaz korona vir\u00fcs\u00fc \u2018yasa\u011f\u0131\u2019 gelecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131\u00a0Matt Hancock, \u0130ngilizlerin bu sene yaz tatili i\u00e7in uluslararas\u0131 seyahat yapmalar\u0131n\u0131n \u2018pek m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6r\u00fcnmedi\u011fini\u2019 s\u00f6yledi.\r\n\r\nITV kanal\u0131nda This Morning isimli programa ba\u011flanan\u00a0Hancock\u2019a, \u00fclkede uluslararas\u0131 yaz tatilinin 2. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131\u2019ndan bu yana ilk kez fiilen \u2018iptal edilip edilmedi\u011fi\u2019 soruldu. \u0130ngiliz bakan, \u201cB\u00f6yle olaca\u011f\u0131n\u0131 san\u0131yorum\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. Hancock, \u201c\u00c7\u0131kar\u0131lacak sonu\u00e7 \u015fu ki, bu yaz b\u00fcy\u00fck, \u015fa\u015faal\u0131 uluslararas\u0131 tatiller m\u00fcmk\u00fcn olmayacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnlerindeki \u2018s\u00fcr\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131\u2019 stratejisinden ele\u015ftiriler \u00fczerine geri adam \u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti, \u00fclkedeki vaka ve \u00f6l\u00fc say\u0131lar\u0131 h\u0131zla t\u0131rman\u0131nca kat\u0131 tedbirler almak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131. \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson pazar ak\u015fam\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ulusa sesleni\u015f konu\u015fmas\u0131nda, soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasaklar\u0131n\u0131 kald\u0131rmak i\u00e7in hen\u00fcz erken oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Salg\u0131nda ikinci dalgay\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in \u0130ngiltere\u2019ye yurtd\u0131\u015f\u0131ndan gidecek ki\u015filere de 14 g\u00fcn karantina planlan\u0131yor.