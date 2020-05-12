İngiltere’de salgın sebebiyle işe gidemeyenler Ağustos ayından itibaren part-time çalışabilecek

\r\n\r\n\u0130ngiltere Maliye Bakan\u0131 Rishi Sunak, parlamentoda yat\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, salg\u0131n sebebiyle i\u015flerine gidemeyen \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n %80\u2019inin devlet taraf\u0131ndan Ekim ay\u0131na kadar \u00f6denmeye devam edece\u011fini duyurdu.\r\n\r\nDevletin, karantina d\u00f6neminde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ve i\u015fyerlerinin yan\u0131nda oldu\u011funu ifade eden Bakan Sunak, yard\u0131mlara devam edeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSunak, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n en fazla 2 bin 500 pound olmak \u015fart\u0131yla %80\u2019inin devlet taraf\u0131ndan \u00f6denmeye devam edece\u011fini fakat A\u011fustos ay\u0131nda i\u015fyerlerine maliyeti payla\u015fmay\u0131 soracaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nBakan, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n %80\u2019inin devlet taraf\u0131ndan \u00f6denmesinin Ekim ay\u0131na kadar uzat\u0131lmas\u0131n\u0131n baz\u0131 insanlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmadan para kazanmaya al\u0131\u015facaklar\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki iddialar\u0131 reddetti.\r\n\r\nS\u00f6z konusu maa\u015f \u00f6deme yard\u0131m\u0131na 7 bu\u00e7uk milyon \u00e7al\u0131\u015fan i\u00e7in ba\u015fvuruldu\u011funu belirten Sunak, ge\u00e7en hafta 6,3 milyon \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131n devlet taraf\u0131ndan \u00f6dendi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u0130ngiliz Parlamentosunda konu\u015fan Bakan Sunak, yard\u0131mlar\u0131n \u00fclkenin tamam\u0131nda ve t\u00fcm sekt\u00f6rlerde devam edece\u011fini fakat A\u011fustos ay\u0131nda i\u015fe d\u00f6n\u00fc\u015flerin ba\u015flamas\u0131 i\u00e7in destek vereceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBakan, i\u015f yerlerinin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 A\u011fustos ay\u0131ndan itibaren yar\u0131 zamanl\u0131 (part-time) i\u015fe \u00e7a\u011f\u0131rabileceklerini duyurdu.