İngiltere’de salgın sebebiyle işe gidemeyenler Ağustos ayından itibaren part-time çalışabilecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, parlamentoda yatığı açıklamada, salgın sebebiyle işlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının %80’inin devlet tarafından Ekim ayına kadar ödenmeye devam edeceğini duyurdu.

Devletin, karantina döneminde çalışanların ve işyerlerinin yanında olduğunu ifade eden Bakan Sunak, yardımlara devam edeceklerini açıkladı.

Sunak, yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarının en fazla 2 bin 500 pound olmak şartıyla %80’inin devlet tarafından ödenmeye devam edeceğini fakat Ağustos ayında işyerlerine maliyeti paylaşmayı soracaklarını belirtti.

Bakan, çalışanların maaşlarının %80’inin devlet tarafından ödenmesinin Ekim ayına kadar uzatılmasının bazı insanların çalışmadan para kazanmaya alışacakları yönündeki iddiaları reddetti.

Söz konusu maaş ödeme yardımına 7 buçuk milyon çalışan için başvurulduğunu belirten Sunak, geçen hafta 6,3 milyon çalışanın maaşlarının devlet tarafından ödendiğini belirtti.

İngiliz Parlamentosunda konuşan Bakan Sunak, yardımların ülkenin tamamında ve tüm sektörlerde devam edeceğini fakat Ağustos ayında işe dönüşlerin başlaması için destek vereceklerini söyledi.

Bakan, iş yerlerinin çalışanlarını Ağustos ayından itibaren yarı zamanlı (part-time) işe çağırabileceklerini duyurdu.