Johnson hükümetin 5 aşamalı sistemini açıkladı: 4. seviyedeydik, dikkatle 3.seviyeye geçeceğiz

\r\nBa\u015fbakan Boris Johnson, koronovir\u00fcs k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n nas\u0131l hafifletilece\u011fine dair d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda h\u00fck\u00fcmetinin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 plan\u0131n\u0131n belirsizlik i\u00e7erdi\u011fi ele\u015ftirilerine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nBoris Johnson \u00f6zellikle halka "Evde kal" yerine "Tedbiri b\u0131rakma" mesaj\u0131 verilmesi nedeniyle ele\u015ftirilmi\u015fti.\r\n\r\nJohnson ise "Tedbiri b\u0131rakma"n\u0131n \u00fclkeye verilen en do\u011fru mesaj oldu\u011funu vurgulayarak, Frans\u0131z h\u00fck\u00fcmetinin de benzer bir mesaj verdi\u011fini, ele\u015ftirilerin haks\u0131z oldu\u011funu s\u00f6yledi\u00e7\r\n\r\n"Olabildi\u011fince evde kal\u0131n" diyen Johnson, h\u00fck\u00fcmetin 5 a\u015famal\u0131 koronavir\u00fcs plan\u0131nda \u00fclkenin 4. a\u015famada oldu\u011funu ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famaya ge\u00e7me a\u015famas\u0131na geldi\u011fini belirtti.\r\n\r\n"Tedbiri b\u0131rakma" mesaj\u0131n\u0131 veren Johnson, bu durumu \u015f\u00f6yle tan\u0131mlad\u0131:\r\n\r\n\r\n \tM\u00fcmk\u00fcnse evinizden \u00e7al\u0131\u015f\u0131n\r\n \tTemas\u0131 k\u0131s\u0131tlay\u0131n\r\n \t2 metrelik mesafeyi koruyun\r\n \tEllerinizi d\u00fczenli aral\u0131klarla y\u0131kay\u0131n\r\n \tKapal\u0131 mekanlarda y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc \u00f6rt\u00fcn\r\n \tBelirti g\u00f6steriyorsan\u0131z, kendinizi karantinaya al\u0131n\r\n\r\n\r\n\r\nJohnson, "D\u0131\u015far\u0131da istedi\u011finiz kadar kal\u0131n ya da egzersiz yap\u0131n. Kendi hanenizden olmayan bir ki\u015fiyle 2 metre mesafeyi koruyarak bulu\u015fabilirsiniz" dedi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin yeni plan\u0131 Birle\u015fik Krall\u0131k'taki \u00f6zerk b\u00f6lgeler \u0130sko\u00e7ya, Kuzey \u0130rlanda ve Galler'de ise uygulanmayacak.\r\n\r\nAna muhalefetteki \u0130\u015f\u00e7i Partisi'nin lideri Keir Starmer da plan\u0131n belirsizliklerle dolu oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130\u015f\u00e7i sendikalar\u0131 ise "i\u015fe d\u00f6nme" tavsiyesine temkinle yakla\u015f\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini \u00e7\u00fcnk\u00fc plan\u0131n i\u015f\u00e7ilerin sa\u011fl\u0131k ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 konusunda net \u00f6nlem ve g\u00fcvenceler i\u00e7ermedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n'A\u015f\u0131n\u0131n garantisi yok'\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, Pazartesi g\u00fcnk\u00fc bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda halktan gelen sorular\u0131 da yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\nJohnson, "bir koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 olup olmayaca\u011f\u0131" \u015feklindeki soruya. a\u015f\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesini umdu\u011funu s\u00f6yleyerek yan\u0131t verdi.\r\n\r\nAncak Johnson "bunun bir garantisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" vurgulayarak, 18 y\u0131ll\u0131k aradan sonra hala bir SARS a\u015f\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmetinin ba\u015f bilim dan\u0131\u015fman\u0131 Patrick Vallance da a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda "b\u00fcy\u00fck ilerleme" sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi ve "bir a\u015f\u0131 bulunmas\u0131 ihtimalinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131" belirtti.\r\n\r\nAncak Vallance, Johnson'\u0131n bunun garantisi olmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 tekrarlad\u0131.\r\n'Kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131'\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, Pazartesi g\u00fcn\u00fc parlamentoda yeni \u00f6nlemleri ve \u00e7\u0131k\u0131\u015f plan\u0131n\u0131 milletvekillerine anlatt\u0131\u011f\u0131 oturumda da, muhalefetin ele\u015ftirileriyle kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nJohnson, hastal\u0131\u011f\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek ve ekonominin yeniden faaliyete ge\u00e7mesini sa\u011flaman\u0131n "zor bir denge" kurmay\u0131 gerektirece\u011fini belirtti.\r\n\r\nAna muhalefetteki \u0130\u015f\u00e7i Partisi'nin lideri Keir Starmer, \u00fclkenin "netli\u011fe ve g\u00fcvencelere" ihtiyac\u0131 oldu\u011funu ve planda ise bunlar\u0131n "\u00e7ok az bulundu\u011funu" belirtti.\r\n\r\nKeir Starmer, Johnson'\u0131n Pazar ak\u015fam\u0131 ulusa sesleni\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131n da "\u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yaratt\u0131\u011f\u0131na" dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\nStarmer, toplu ta\u015f\u0131madaki sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131n "haz\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" ve ta\u015f\u0131ma \u015firketlerinden hen\u00fcz ortada olmayan kurallara uymalar\u0131n\u0131n istendi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBa\u015fbakan Johnson ise bu a\u015famada zorluklar\u0131n ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011funu, b\u00fct\u00fcn bu kurallar\u0131n zamanla netle\u015fece\u011fini belirtti.\r\n\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcnlere izin\r\nBa\u015fbakan Boris Johnson, Pazar ak\u015fam\u0131 televizyondan ulusa seslenerek \u0130ngiltere'de soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n kademeli olarak kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nDetaylar\u0131 Pazartesi g\u00fcn\u00fc netle\u015fen plana g\u00f6re 13 May\u0131s \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcnden itibaren i\u015f yeri a\u00e7\u0131lan ve evden \u00e7al\u0131\u015famayan ki\u015filer ofislerine gidebilecek.\r\n\r\n\u00dclkede ilk kez herkesin, kamuya a\u00e7\u0131k alanlarda, \u00f6zellikle de d\u00fckkanlarda ve toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda a\u011f\u0131z ve burunlar\u0131n\u0131 kapatacak \u015fekilde maske takmas\u0131 da tavsiye edildi.\r\n\r\nMaskelerin sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 gibi profesyonel olmas\u0131na gerek yok, hatta evde eski k\u0131yafetlerle yap\u0131labilece\u011fi \u00f6nerisinde bulunuluyor. Ancak bununla ilgili yasal bir zorunluluk getirilmiyor.\r\n\r\nPazar g\u00fcn\u00fc Johnson'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131, en erken 1 Haziran'da baz\u0131 okullar\u0131n ve baz\u0131 d\u00fckkanlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile en erken 4 Temmuz'da restoran ve bar gibi i\u015fletmelerin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n ise "vir\u00fcs\u00fcn takibinin yap\u0131lamamas\u0131 takdirinde ertelenebilece\u011fi" vurguland\u0131. Vir\u00fcs\u00fcn yeniden yay\u0131lmas\u0131 halinde ise b\u00f6lgesel olarak k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n yeniden uygulanabilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\nYurt d\u0131\u015f\u0131ndan \u00fclkeye gelenlerin 14 g\u00fcn boyunca karantinaya al\u0131nmas\u0131 uygulamas\u0131 da "en k\u0131sa zamanda" ba\u015flayacak.\r\n\r\nPlana g\u00f6re baz\u0131 spor m\u00fcsabakalar\u0131 da seyircisiz olarak oynanabilecek.\r\n\r\nHaziran ay\u0131 itibar\u0131yla evinin d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan ki\u015filerle belli \u015fartlar alt\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015febilmek ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcnler organize etmek de art\u0131k m\u00fcmk\u00fcn olabilecek. \u015eimdilik sadece parklarda, 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak ev d\u0131\u015f\u0131ndaki ki\u015filerle g\u00f6r\u00fc\u015fmek m\u00fcmk\u00fcn olabilecek. Daha kalabal\u0131k toplanmalar ve d\u00fc\u011f\u00fcnler i\u00e7in ise detaylar, Haziran ay\u0131nda vakalarda art\u0131\u015f olmazsa a\u00e7\u0131klanacak.\r\n\r\nTenis oynamak, bal\u0131k tutmak gibi aktiviteler, \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcnden itibaren ayn\u0131 evde ya\u015fayan insanlarla m\u00fcmk\u00fcn olabilecek. Hatta spor aktiviteleri i\u00e7in ev yak\u0131nlar\u0131ndaki parklar art\u0131k zorunlu de\u011fil, daha uzaktaki mekanlara da arabayla gidilebilecek.\r\n\r\nAncak a\u00e7\u0131k hava spor salonlar\u0131 ve oyun parklar\u0131 kapal\u0131 kalmaya devam ediyor.\r\n\r\nBu plan\u0131n temelinde, a\u00e7\u0131k havada vir\u00fcs bula\u015fmas\u0131n\u0131n, kapal\u0131 alanlara g\u00f6re \u00e7ok daha zor olmas\u0131 yat\u0131yor.