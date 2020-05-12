Türkiye’den satın alınan 30 ton koruyucu ekipman Kuzey İrlanda’ya ulaştı

Belfast Live internet sitesi, Türkiye’den sağlık çalışanları için satın alınan 30 ton koruyucu ekipmanın Kuzey İrlanda’ya vardığını duyurdu.

Habere göre, Pazartesi akşamı Belfast Uluslararası Havaalanı’na inen uçaktaki malzemeler arasında 125 bin koruyucu önlük de var.

‘Hospital Services’ şirketi tarafından satın alınan ekipmanların Belfast ve Londonderry’deki hastanelere dağıtılacağı bildirildi.

Geçen hafta İngiltere hükümetinin, sağlık çalışanları için Türkiye’de bir şirketten satın aldığı 400 bin koruyucu önlüğün standartlara uygun olup olmadığı tartışma yaratmıştı.