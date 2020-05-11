İngiltere’de kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla ilgili planın detayları açıklandı

Başbakan Boris Johnson, pazar akşamı televizyonlarda yayımlanan bir konuşma yaparak İngiltere’de kademeli olarak kısıtlamaların kaldıracağını açıklamıştı.

Bu planın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren iş yeri açılan ve evden çalışamayan kişiler ofislerine gidebilecek. Ekonomi sektöründe açılmasına izin verilen tüm iş yerleri açılmalı. Ancak açılan tüm iş yerleri Covid-19 güvenliği kılavuzuna uymalı.

Ülkede ilk kez herkesin, kamuya açık alanlarda, özellikle de dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takması da tavsiye edildi.

Maskelerin sağlık çalışanlarının kullandığı gibi profesyonel olmasına gerek yok, hatta evde eski kıyafetlerle yapılabileceği önerisinde bulunuluyor. Ancak bununla ilgili yasal bir zorunluluk getirilmiyor.

Pazar günü Johnson’ın açıkladığı, en erken 1 Haziran’da bazı okulların ve bazı dükkanların açılması ile en erken 1 Temmuz’da restoran ve bar gibi işletmelerin açılmasının ise “virüsün takibi yapılamazsa ertelenebileceği” vurgulandı. Virüsün yeniden yayılması halinde ise bölgesel olarak kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtildi.

Yurt dışından ülkeye gelenlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygulaması da “en kısa zamanda” başlayacak.

Plana göre bazı spor müsabakaları da seyircisiz olarak oynanabilecek ancak kuaför ve güzellik salonlarının kısa bir zamanda açılması planlanmıyor.

Haziran ayı itibarıyla evinin dışında yaşayan kişilerle belli şartlar altında görüşebilmek ve küçük çaplı düğünler organize etmek de artık mümkün olabilecek. Şimdilik sadece parklarda, 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak ev dışındaki kişilerle görüşmek mümkün olabilecek. Daha kalabalık toplanmalar ve düğünler içinse detaylar, Haziran ayında vakalarda artış olmazsa açıklanacak.

Tenis oynamak, balık tutmak gibi aktiviteler, çarşamba gününden itibaren aynı evde yaşayan insanlarla mümkün olabilecek. Hatta spor aktiviteleri için ev yakınlarındaki parklar artık zorunlu değil, daha uzaktaki mekanlara da arabayla gidilebilecek.

Ancak açık hava spor salonları ve oyun parkları kapalı kalmaya devam ediyor.

Bu planın temelinde, açık havada virüs bulaşmasının, kapalı alanlara göre çok daha zor olması yatıyor.