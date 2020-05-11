Hava almak için sokağa çıkan 65 yaş üstü çifte motosiklet çarpınca soluğu hastanede aldılar

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara, pazar günü 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verildi.

Çorum’da, 50 gün sonra sokağa çıkan 81 yaşındaki Neriman Serbest ve 87 yaşındaki Raif Ömer Serbest çiftine, yaya geçidinde motosikletli kurye çarptı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan çift, taburcu olduktan sonra kendilerinden özür dileyen sürücüden şikayetçi olmadı:

“50 gündür evdeydik alışveriş yapmak ve hava almak için dışarı çıkmıştık, havamızı hastanesinde aldık.”

Raif Ömer Serbest, “Her şey bir anda gelişti. Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi özür üstüne özür diledi. Bende eşim de şikâyetçi olmadık” dedi.