Hava almak için sokağa çıkan 65 yaş üstü çifte motosiklet çarpınca soluğu hastanede aldılar

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 al\u0131nan \u00f6nlemler kapsam\u0131nda 21 Mart'tan bu yana soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 olan 65 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndeki vatanda\u015flara, pazar g\u00fcn\u00fc 11.00-15.00 aras\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131kma izni verildi.\r\n\u00c7orum\u2019da, 50 g\u00fcn sonra soka\u011fa \u00e7\u0131kan 81 ya\u015f\u0131ndaki Neriman Serbest ve 87 ya\u015f\u0131ndaki Raif \u00d6mer Serbest \u00e7iftine, yaya ge\u00e7idinde motosikletli kurye \u00e7arpt\u0131.\r\nKazadan sonra olay yerinden ka\u00e7an motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, polis taraf\u0131ndan yakaland\u0131.\r\nHitit \u00dcniversitesi Erol Ol\u00e7ok E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde tedaviye al\u0131nan \u00e7ift, taburcu olduktan sonra kendilerinden \u00f6z\u00fcr dileyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcden \u015fikayet\u00e7i olmad\u0131:\r\n"50 g\u00fcnd\u00fcr evdeydik al\u0131\u015fveri\u015f yapmak ve hava almak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131k, havam\u0131z\u0131 hastanesinde ald\u0131k."\r\nRaif \u00d6mer Serbest, "Her \u015fey bir anda geli\u015fti. Tam kar\u015f\u0131ya ge\u00e7elim derken h\u0131zla gelen motosiklet bize \u00e7arpt\u0131 ve hastanelik olduk. Bize \u00e7arpan s\u00fcr\u00fcc\u00fc geldi \u00f6z\u00fcr \u00fcst\u00fcne \u00f6z\u00fcr diledi. Bende e\u015fim de \u015fik\u00e2yet\u00e7i olmad\u0131k\u201d dedi.