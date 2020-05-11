Hava almak için sokağa çıkan 65 yaş üstü çifte motosiklet çarpınca soluğu hastanede aldılar

14 hours önce
0 343 Bir dakikadan az
65 yaş üstü

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara, pazar günü 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verildi.

Çorum’da, 50 gün sonra sokağa çıkan 81 yaşındaki Neriman Serbest ve 87 yaşındaki Raif Ömer Serbest çiftine, yaya geçidinde motosikletli kurye çarptı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan çift, taburcu olduktan sonra kendilerinden özür dileyen sürücüden şikayetçi olmadı:

“50 gündür evdeydik alışveriş yapmak ve hava almak için dışarı çıkmıştık, havamızı hastanesinde aldık.”

Raif Ömer Serbest, “Her şey bir anda gelişti. Tam karşıya geçelim derken hızla gelen motosiklet bize çarptı ve hastanelik olduk. Bize çarpan sürücü geldi özür üstüne özür diledi. Bende eşim de şikâyetçi olmadık” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
11,409

Korona hastası Hintli Uber şoförü evinden atıldı, aç kaldı, hastanede yalnız hayatını kaybetti

3 weeks önce
2,510

İngiltere’de hastanelerde 12 bin yatak ve 3 bin yoğun bakım ünitesi boş

4 weeks önce
981

Birleşik Krallık’ta virüs sebebiyle hastanelerde 861 can kaybı daha yaşandı

20 December 2019
544

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.