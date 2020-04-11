İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 917 kişi artarak 9 bin 875 oldu

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlara göre 10 Nisan saat 17.00 itibarıyla Koronavirüs sebebiyle sadece hastanelerde yaşamını yitiren kişi sayısı 9 bin 875’ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca 11 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ın genelinde toplam 334 bin 974 kişiye virüs testi yapıldığı ve 5 bin 234 kişi de daha virüse rastlanarak toplam vaka sayısının 78 bin 991 ulaştığı belirtildi.