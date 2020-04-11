Times’a konuşan İngiliz bilim insanı ‘Aşı Eylül’de hazır olabilir’ dedi

4 hours önce
0 312 Bir dakikadan az

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.

Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden “yüzde 80 oranında emin olduğunu” belirtti.

Times, Sarah Gilbert’ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu.

Gazete Gilbert’in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.

İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

Şu anda dünyada çok sayıda ülkede aşı geliştirme çalışmaları olağanüstü bir hızla sürüyor.

Avustralya’da bilim insanları yaklaşık 10 gün önce iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli Inovio Ecza şirketinin ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay vermişti.

Avustralya’nın ulusal bilim kurumu laboratuvar denemelerinin sonuçlarını değerlendirecek ve aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenli olup olmadığına karar verecek.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

34 mins önce
57

Over half a million confirmed cases of coronavirus in the USA

3 hours önce
612

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 917 kişi artarak 9 bin 875 oldu

3 hours önce
365

The Turkish Speaking Community losses more members as UK deaths hit 9,875

4 hours önce
1,127

Cemevi eşrafından Aziz Özdil’in Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.