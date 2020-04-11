Times’a konuşan İngiliz bilim insanı ‘Aşı Eylül’de hazır olabilir’ dedi

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.

Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden “yüzde 80 oranında emin olduğunu” belirtti.

Times, Sarah Gilbert’ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu.

Gazete Gilbert’in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.

İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

Şu anda dünyada çok sayıda ülkede aşı geliştirme çalışmaları olağanüstü bir hızla sürüyor.

Avustralya’da bilim insanları yaklaşık 10 gün önce iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli Inovio Ecza şirketinin ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay vermişti.

Avustralya’nın ulusal bilim kurumu laboratuvar denemelerinin sonuçlarını değerlendirecek ve aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenli olup olmadığına karar verecek.