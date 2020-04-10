Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı

2 hours önce
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Covid- 19 nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin bir kötü haber de İbrahim Mercan’dan geldi. İbrahim Mercan, Nam-ı diğer “Mercan Arap”, İngiltere’de yakalandığı Coronavirüse yenik düştü.

Uzun zamandır İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’a da sürekli gidip gelen İbrahim Mercan’ın, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

77 yaşındaki İbrahim Mercan’ın beş çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

İbrahim Mercan’ın ülkedeki kuzeni Emine Kandaz, bu bilgiyi YENİDÜZEN’e doğrularken, duyduğu üzüntüyü sosyal medya paylaşımında dile getirdi.

Kandaz, paylaşımında “Londra’da yaşayan Aile Büyüğümüz (Namı değer Mercan Arap), canım amcamı korona virüsü nedeniyle bugün kaybettik. Çok üzgünüm. Işıklar yoldaşın olsun yüreği çok büyük amcacığım, Seni Çok Seviyorum”

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