İngiliz postacı karantinadaki insanları neşelendirmek için kılıktan kılığa giriyor

İngiltere’de postacı olarak çalışan 39 yaşındaki Jon Matson, corona virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan insanları biraz olsun neşelendirebilmek için mektupları her gün başka bir karakterin kılığına girerek dağıtıyor.

İngiltere halkı, corona virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya aldı. 39 yaşındaki Jon Matson, dört yıl boyunca Royal Mail için çalıştı ve mahalleye yaptığı teslimatlar sırasında, karantina altındaki insanları neşelendirmek için klasik postacı üniformasını çıkarmaya karar verdi.

Öyle ki Jon Matson, mahalle sakinlerini neşelendirebilmek için Kleopatra, gradyatör, ponpon kız gibi birbirinden ilginç karakterlere bürünüyor. Jon, şirketinin kimlik ve şirket ayakkabılarını giydiği sürece kostüm giymesinde bir sıkıntı olmadığını söyledi ve çekmecesinde daha birçok karakterin kıyafetinin bulunduğunu açıkladı.

2 çocuk babası olan Jon, başlangıçta sadece haftada birkaç kez giyinmeyi planladığını, ancak etrafta dolaştıktan sonra fikrini değiştirdiğini söylüyor.

Jon Matson şunları söyledi:

“Harikaydı. Müşterilerimin yüzlerine bir gülümseme getirebilmek çok güzeldi. Amigo gibi giyinmiş ilk turumdan sonra, ertesi gün insanlar beni beklemeye başlamıştı.

Tabii ki, kilit bir işçi olarak, açıkçası corona virüs hakkında endişeliyim, bu her zaman aklımda ama işime devam etmeliyim. Bunu yaparak ve müşterilerimin gülümsemelerini görmek ruh sağlığımı da korumama yardımcı oluyor.”

Jon, mahalle sakinleri için yeni kıyafetler bulmaya çalışıyor. Bu süreçte ailesi de ona yardımcı oluyor.