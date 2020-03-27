İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 14 bin 579, ölü sayısı 769

İngiltere’de Koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre 181 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 bin 500’ü geçti.

Hükümetin almış olduğu karara göre virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı önceki günün verileri olarak halk ile paylaşılacak. Bu kapsamda son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısının 769’a yükseldiği duyuruldu.

Virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç kişinin 29 yaşında, en yaşlı kişininse 98 yaşında olduğu açıklanırken, 82 – 91 yaş aralığında hayatını kaybeden kişilerin daha önceden farklı sağlık sorunları olduğu belirtildi.

KORONA 11 TOPLUM ÜYEMİZİN YAŞAMINA SON VERDİ

Dünyayı sarsan virüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri de kayıplar veriyor.

Salgının yayılmasından bugüne kadar Türkiye ve Kıbrıs kökenli 11 toplum üyemiz hayatlarını kaybeti.

Resmi rakamlara göre Birleşik Krallık’ın tamamında 14 bin 579 kişide Koronavirüse rastlandı, virüse yakalananlar arasında Kraliçe Elizabeth’in varisi olan Galler Prensi Charles, Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock da var.