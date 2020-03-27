Vietnam’da ‘koronaburger’ satışına başlandı

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir şef, Koronavirüs temalı hamburgerler satarak şehir sakinlerinin moralini yükseltmeye çalışıyor.

Şef Hoang Tung ve ekibi günlerini, virüsün mikroskobik görüntüsüne benzetmek için hamburgerlerine hamurdan minik “taçlar” yaparak ve onları yeşil çayla renklendirerek geçiriyor.

Tung, “Bir şeyden korkuyorsanız onu yemelisiniz, diye şaka yapıyoruz, böylece Koronavirüs, onun şeklindeki burgerlerden yedikten sonra o kadar da korkutucu görünmüyor. Bu düşünce tarzı salgın sırasında başkalarına neşe yayıyor” dedi.

Vietnam’da virüs nedeniyle kapanan işletmelerin sayısı artarken, Pizza Home günde yaklaşık 50 hamburger satıyor.

Şubat ortasında Vietnam, o dönemde bilinen tüm vakaların iyileştiğini, ancak bu durumun yurtdışından gelen ziyaretçi akını ve yine yurtdışından dönen Vietnam yurttaşlarının vakalarda artışan neden olmasıyla değiştiğini söylemişti.

Vietnam’da şu anda 148 Koronavirüs vakası bulunuyor. 17 kişinin virüsten kurtulduğu belirtilirken Koronavirüs yüzünden ölen kimsenin olmadığı kaydedildi.