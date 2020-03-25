Koronavirüse yakalanan adam İngiltere’ye bu sözlerle seslendi: Lütfen aptal olmayın

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de Koronavir\u00fcse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yo\u011fun bak\u0131mdan 'vir\u00fcs\u00fc ciddiye almayan' insanlara seslendi. Sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapan Dockray, "L\u00fctfen, l\u00fctfen aptal olmay\u0131n" dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin Buckinghamshire b\u00f6lgesindeki Marlow kasab\u0131nda ya\u015fayan ve Koronavir\u00fcs\u00a0te\u015fhisi konulan Matt Dockray, 'vir\u00fcs\u00fc yeterince ciddiye almayan' ve soka\u011fa \u00e7\u0131karak sosyal etkile\u015fimlerini s\u00fcrd\u00fcren insanlara seslendi. Sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mda bulunan Dockray, 'L\u00fctfen, l\u00fctfen aptal olmay\u0131n' ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nDockray yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n'\u0130yiye gitmiyorum, daha da k\u00f6t\u00fcle\u015fmiyorum. Bu bana \u2018yenilmez' oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen her birinize seslenme f\u0131rsat\u0131 veriyor.\r\n\r\nSadece \u00f6ks\u00fcr\u00fck ve hafif semptomlar ya\u015fayabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen veya iyi olduklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen herkes i\u00e7in; l\u00fctfen, l\u00fctfen aptal olmay\u0131n. Bunun herhangi bir d\u00fc\u015fman\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na gelmesini bile istemezdim.'\r\n'E\u015e\u0130ME VE \u00c7OCU\u011eUMA VEDA V\u0130DEOSU KAYDETT\u0130M'\r\nDockray, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 korku ve ac\u0131 sebebiyle \u00e7ocu\u011funa ve e\u015fine veda videosu kaydetti\u011fini ifade ederek, 'E\u015fime ve \u00e7ocu\u011fuma veda etmek i\u00e7in bir video kaydettim \u00e7\u00fcnk\u00fc bir noktada ac\u0131 ve korku y\u00fcz\u00fcnden neredeyse hayat\u0131mdan vazge\u00e7iyordum' dedi ve her nefeste sava\u015fmaya devam edece\u011fini belirtti.