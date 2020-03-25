İngiltere’de enflasyon virüs darbesi öncesi yavaşladı

\r\n\r\nT\u00dcFE y\u0131ll\u0131k bazda y\u00fczde 1.8'den y\u00fczde 1.7'ye geriledi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de enflasyon, ekonominin vir\u00fcs\u00fcn olumsuz etkilerine hen\u00fcz maruz kalmad\u0131\u011f\u0131 \u015eubat ay\u0131nda yava\u015flad\u0131.\r\n\r\nUlusal \u0130statistik Ofisi'nin verilerine g\u00f6re T\u00dcFE y\u0131ll\u0131k bazda ocak ay\u0131ndaki 6 ay\u0131n zirvesi olan y\u00fczde 1.8'den y\u00fczde 1.7'ye geriledi. \u00c7ekirdek enflasyon ise y\u00fczde 1.7'de kald\u0131. Enflasyondaki yava\u015flamada yak\u0131t fiyatlar\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\nPetrol fiyatlar\u0131n\u0131n 2003'ten beri en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye inmesi ve vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n, halihaz\u0131rda \u00fclke Merkez Bankas\u0131'n\u0131n y\u00fczde 2'lik hedefinin\u00a0alt\u0131nda\u00a0seyreden enflasyona gelecek aylarda a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc bask\u0131 yapmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere Merkez Bankas\u0131 vir\u00fcs\u00fcn olumsuz etkilerine kar\u015f\u0131 faizi rekor d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye indirmi\u015fti.