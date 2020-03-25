İngiltere’de enflasyon virüs darbesi öncesi yavaşladı

TÜFE yıllık bazda yüzde 1.8’den yüzde 1.7’ye geriledi.

İngiltere’de enflasyon, ekonominin virüsün olumsuz etkilerine henüz maruz kalmadığı Şubat ayında yavaşladı.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre TÜFE yıllık bazda ocak ayındaki 6 ayın zirvesi olan yüzde 1.8’den yüzde 1.7’ye geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1.7’de kaldı. Enflasyondaki yavaşlamada yakıt fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatlarının 2003’ten beri en düşük seviyeye inmesi ve virüs salgınının, halihazırda ülke Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin altında seyreden enflasyona gelecek aylarda aşağı yönlü baskı yapması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası virüsün olumsuz etkilerine karşı faizi rekor düşük seviyeye indirmişti.