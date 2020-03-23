Lincolnshire’da kıyıya vuran gizemli kafatası tartışma yarattı

İngiltere’deki Lincolnshire’da kumsala vuran ve göz yuvaları yok gibi görünen gizemli kafatası, sosyal medyada paylaştıktan sonra ne tür bir hayvana ait olabileceğine dair tartışmalar alevlendi.

Lincolnshire Echo’ya göre Cebelitarık Noktası Ulusal Tabiat Koruma Alanı’nda (Gibraltar Point National Nature Reserve) keşfedilen kafatası köpeğini gezdirerek çöp toplayan bir kadın tarafından bulundu. Kadın tüyler ürpertici kafatasını bulduğunda “gözlerine inanamadığını” dile getirdi.

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla yaratığın köpek dişine benzer dişleri olduğu, dolayısıyla da etobur bir hayvan olabileceği dile getirildi. Göz yuvalarının olmaması da sakat bir köpek yavrusu olabileceği iddiasına yol açtı.

Doğa Tarihi Müzesi ve Grant Müzesi’nden uzmanlar örneği kesin olarak tanımladıklarını ve gizemli kafatası’nın sıradan bir fok balığına ait olduğunu dile getirdi.

Doğa Tarihi Müzesi’nin sözcüsü “Memeliler galerimizin yönetici küratörü Richard Sabin’e göre bahsettiğimiz şey bir fok balığı kafatası ve üst diş yapısını görmemizi engelleyecek şekilde kafatasının ön kısmı eksik. Richard’a göre internete konulan tek bir fotoğraftan türünü tespit etmek zor ama çene dişlerinin şekli Phoca vitulina ile yani fokla tutarlı görünüyor” dedi.

UCL’nin Grant Müzesi’ndeki uzmanlar da aynı fikirde. Zooloji küratörü Tannis Davidson şöyle dedi:

Fotoğrafa bir göz attım ve fok kafatası gibi göründüğüne karar verdim: Phoca vitulina. Kafatası kemiğinin önü kırık dolayısıyla göz çukurunun sadece arka kısmı görünür vaziyette, postorbital sürecin olmaması da bunun bir köpekten ziyade fok balığına ait olduğuna işaret ediyor. Mandibuladaki dişlerin hizalanması da diş morfolojisindeki kadar Phoca vitulina’nın da karakteristik bir özelliği.