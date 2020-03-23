Koronavirüs hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

2 hours önce
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Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) semptomları arasında yer alabildiği duyuruldu.
İngiltere’de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News’e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Kovid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, “Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. dedi.

11 Mart’ta Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ölçüde iyileştiğini ancak hala koku ve tat duyularının geri gelmediğini ifade etmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Utah Jazz forması giyen NBA oyuncusu Rudy Gobert, Twitter hesabından, “Koku ve tat kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Son 4 gündür hiçbir şey koklayamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?” diye sormuştu.

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