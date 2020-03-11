104’ü Londra’da olmak üzere toplam 456 koronavirüs vakası var

Birleşik Krallık’ta son günlerde hızla artan koronavirüs vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler halkı endişelendiriyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan son açıklamaya göre virüsten etkilenen 6 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Sabah saat 9’da yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 456’ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelinde bugüne kadar 27 bin 476 kişiye koronavirüs testi yapıldığı, 456 kişide virüs saptandığı, 27 bin 20 kişinin ise temiz çıktığı duyuruldu.

Toplam vakaların 387’si İngiltere’de, 36’sı İskoçya’da, 18’i Kuzey İrlanda’da, 15’i ise Galler’de görüldü.

EN FAZLA VAKA LONDRA’DA

Devlet resmi internet sitesi gov.uk’de yayımlanan 11 Mart Çarşamba günü verilerine göre vaka sayısı 104 kişi ile en fazla Londra’da görüldü. Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı bölgelerden Haringey’de 1, Enfiled’de 1, Islington’da 1, Hackney’de 4, Lewisham’da ise 3 kişide koronavirüse rastlandı.