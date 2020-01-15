İngiltere’de engellilere yönelik suçlar artıyor

İngiltere ve Galler’de her 4 engelliden birine yönelik suç işlendiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler’de çeşitli suçlar nedeniyle şiddete maruz kalan engellilere ilişkin rapor yayımladı.

Engellilerin cinsiyet, yaş ve işlenen suç türlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, İngiltere ve Galler’de engellilere yönelik, cinsel-fiziksel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının giderek arttığı belirtildi.

Raporda, yaşları 16 ile 59 arasında değişen engellilerin yüzde 23’üne yönelik çeşitli suçlar işlendiği aktarılırken, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 3 arttığı kaydedildi.

Raporda, İngiltere ve Galler’de her 7 engelliden birinin aile içi şiddete maruz kaldığı aktarıldı.

Engellilerin yaklaşık yüzde 4’ünün cinsel saldırıya uğradığı, engelli olmayanlarda bu oranın yüzde 1,5 olduğu ifade edildi.

Raporda, engelli kadınların yüzde 17’sinin aile içi şiddete, yüzde 6’sının cinsel saldırıya maruz kaldığı, bu oranın engelli olmayan kadınlara kıyasla 2 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

İngiltere ve Galler’de 2015-2018 yılları arasında engellilere karşı yılda ortalama 52 bin nefret suçu olayı meydana geldiği kaydedilen raporda, yaşları 10 ile 15 arasında engelli çocukların yüzde 21’inin kendilerine karşı işlenen çeşitli suçlar nedeniyle mağduriyet yaşadığına işaret edildi.