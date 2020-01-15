Uber Kolombiya’dan da çıkıyor

DÜNYANIN dört bir yanında hakkında açılan davalarla başı dertte olan Uber, Kolombiya’da da operasyonlarını da durduruyor.

Geçen aylarda Londra’da yeniden ruhsat alamayan Türkiye’de hakkında açılan davayı ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle kaybeden Uber şimdi de Kolombiya’dan çıkıyor.

Kolombiya’daki rekabet kurulu Uber’in taksicilerle haksız rekabet yarattığına hükmederek uygulamanın ülkedeki operasyonlarını sonlandırdı.

​Kolombiya’da Uber’i kullanan 88 bin sürücü ve 2 milyon kullanıcı olduğu belirtiliyor. Uber hakkında alınan karara itiraz edecek.