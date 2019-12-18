Duştan çıkan kadın kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

İngiltere’de görev yapan Litvanya asıllı 42 yaşındaki hemşire, işinden evine döndükten sonra duşa girdi. Bir süre sonra duşta ayağı kayıp kafasını vuran hemşire yarı baygın bir halde salona geldi. Dizleri üzerine çöken hemşire hayatını kaybetti.

İngiltere’de görevli Ulusal Sağlık Servisleri (NHS) hemşiresi 42 yaşındaki Raimonda Cioga de Almeida, duşta yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti. Mesaisini bitirip evine gelen hemşire duşa girdi. Bir süre sonra duştan kütleme sesi geldi. Yarı baygın bir halde salona gelen hemşire bulunduğu yere yığılarak hayatını kaybetti.

KIZI TANIKLIK ETTİ

Olaya tanıklık eden talihsiz hemşirenin kızı Julija göz yaşları içerisinde yaşadıklarını anlatırken: “Ben salonda kanepede uzanmış yatıyordum. Banyodan bir kütleme sesi geldi, ardından annem nasıl olduysa salonun ortasına geldi ve diz çöktü. Ardından hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Duşta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden hemşirenin aslen Litvanyalı olduğu, çocukluğundan beri hemşire olmanın hayalini kurduğu ortaya çıktı.

30’lu yaşlarından itibaren hemşirelik görevini gerçekleştiren Raimonda Cioga de Almeida, İngiltere’de Leominster Community Hospital, Worcestershire Royal Hospital, Hereford County Hospital ve Royal Gwent Hospital gibi kurumlarda görev yapmıştı.

42 yaşındaki hemşirenin cenazesi uçakla memleketi Litvanya’ya gönderilecek, cenaze töreni ülkesinde yapılacak.