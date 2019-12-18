KKTC’ye giden uçakta “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım” diyen kadın panik yarattı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağıran kadın gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Saat 06.45’te Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu, ‘FETÖ’cü olduğunu söyleyerek’ bağırmaya başladı.

Yüzü kapalı olan provokatör, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırdı. “Havaalanında 4 bomba var” diyen kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki provokasyon anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Adliye girişinde kendini yere attı

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Nikar D., adliyeye girişi sırasında, kendini yere atarak, “Ben bomba değilim. Öğreneceksiniz neden yaptığımı. Ankara’yı ayağa kaldıracağım. Kanlı Nigar geliyor dedim” diyerek bağırdı. Nikar D.’nin savcılık tarafından sorgulanması bekleniyor.