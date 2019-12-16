Uygur paylaşımı sonrası Arsenal’in yıldızına Çin’de tepki: ‘Gözümüzde pis bir karınca kadar değerin kalmaz’

7 hours önce
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Çin’deki Arsenal taraftarları ‘in, Pekin’in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto ettiği Instagram paylaşımından sonra takımın formalarını yaktı. Bazı taraftarlar, Arsenal’in Özil’le sözleşmesini iptal etmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı ve Özil’in “sahte haberlerle yanıltıldığı” savunuldu.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, “eziyetlere direnen mücahitler” olarak nitelemiş ve “Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun” demişti.

Mesut Özil’in bu mesajı Arsenal’in çok popüler olduğu Çin’de öfke dalgası yarattı.

Londra kulübünün Manchester City ile Pazar günü oynadığı karşılaşmanın canlı yayını devlet televizyonu CCTV’nin yayın akışından çıkarıldı.

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