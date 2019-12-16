Eşinin “Bakımsızsın” diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

7 hours önce
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  • 15 Aralık 2019
Filiz Tekin

İzmir’de yaşayan İbrahim Tekin, çocuklarının yakınlarına anlattığına göre, “Seni artık beğenmiyorum, bakımsızsın” dedikten sonra eşi Filiz Tekin’e şiddet uyguladı. 8 gün hastanede kalan Filiz Tekin hayatını kaybetti, organları bağışlandı.

Yakınları, 18 yıllık evlilikleri boyunca İbrahim Tekin’in eşine şiddet uyguladığını söylüyor.

6 Aralık Cuma günü İbrahim Tekin, başını defalarca duvara vurduğu 38 yaşındaki Filiz Tekin bayılınca, çocuklarının elinden telefonlarını alarak dışarıyı aramalarına engel olmaya çalıştı. Ancak çocukları teyzelerine ulaşmayı başardı.

Filiz Tekin’in üç kız kardeşi eve geldi ve kardeşlerini ambulans çağırarak hastaneye kaldırdı.

8 gündür yoğun bakımda olan Filiz Tekin’in gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Tekin’in karaciğeri, böbrekleri ve dalağı bağışlandı.

Filiz Tekin’in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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