İlk İHA Geçitkale Havalimanı’na indi
Türkiye'den yola çıkan ilk İHA, Geçitkale Havalimanı'na iniş yaptı.
İHA’lar bugün sabah 09.00 sıralarında Geçitkale’ye indi.
Türkiye’de Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda konuşlu insansız hava aracı, Geçitkale Havaalanı’na gitmek üzere havalandı. Saat 04.00’de havalanan İnsansız hava aracının saat 09.00 sıralarında Geçitkale’ye indi.
Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 04.00’te Geçitkale Havaalanına uçtu.
İHA, yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı’na indi.Bakanlar Kurulu, Cuma günü, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.