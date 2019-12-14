Greta Thunberg: Dünya liderlerine kafa tutan kız çocuğunun hikayesi

TİME

İsveçli küçük bir kız, Greta Thunberg’in iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması talebiyle başlattığı kampanyanın yarattığı farkındalıkla bugün dünya çapında onlarca ülkeden milyonlarca insan protesto gösterilerine katılıyor, siyasi liderleri zorluyor.

Greta Thunberg, “İklim için okul grevi” kampanyasını tek başına başlatalı bir yılı biraz geçerken, Time dergisi tarafından yılın kişisi yani 2019 yılında dünyayı en çok etkileyen şahsiyet olarak seçildi. Derginin bugüne kadar yılın kişisi seçtiği en genç isim olan Thunberg’in fotoğrafı derginin kapağında “Gençliğin gücü” başlığıyla veriliyor.

Times dergisinin kararını NBC televizyonuna açıklayan yayın yönetmeni Edward Felsenthal “Greta bu yıl gezegenin yüzyüze olduğu en büyük sorunla ilgili en büyük ses oldu ve kimsenin tanımadığı bir kişiyken dünya çapında bir hareketin lideri haline geldi” diye konuştu.

Yılın kişisi seçildiğinin açıklanmasından kısa süre önce Greta Thunberg Madrid’de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesinde, gezegenin kaderinin önümüzdeki 10 yıl içinde atılacak adımlara bağlı olduğunu söylemiş ve dünya liderlerine, gerçek eylemlilikten kaçmak için “yaratıcı iletişim numaralarına başvurmama” çağrısında bulunmuştu.

Thunberg, iklim zirvelerinin ülkelerin etkili adımları tartışmak yerine sorumluluktan kaçınmanın yolları üzerinde pazarlık etme fırsatlarına dönüştüğünü de söylemişti.