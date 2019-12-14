Ünlü sunucunun evine polis baskını! Elleri kanlar içinde yakalandı

İngiltere’de büyük bir izleyici kitlesine sahip ‘Love Island’ (Aşk Adası) programının sunucusu Caroline Flack, şok bir suçlamayla karşı karşıya. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Perşembe günü sabaha karşı ünlü sunucunun sevgilisi Lewis Burton’la birlikte yaşadığı Londra’daki evine 6 polis aracı ve sağlık ekipleri geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler elleri kanlar içindeki Flack’i gözaltına alırken, Burton ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gece saatlerinden itibaren tartışan ikili arasında tansiyon giderek yükseldi. Kontrolünü kaybeden Flack sevgilisine saldırırken, Burton da polise ihbarda bulundu.

Burton’ın durumunun iyi olduğu, elinde cam kesikleri olan Flack’in de ifadesinin ardından hastanede tedavi edildiği öğrenildi. The Sun’ın haberine göre, Flack ‘saldırı’ suçlamasıyla 23 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Burton’ın durumunun iyi olduğu, elinde cam kesikleri olan Flack’in de ifadesinin ardından hastanede tedavi edildiği öğrenildi. The Sun’ın haberine göre, Flack ‘saldırı’ suçlamasıyla 23 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.