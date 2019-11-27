Brexit sonrası AB ile ticaret anlaşması için standartlara uyum şartı

FRANSA’YA göre İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla hareket etmeye devam etmeli.

Fransa Ticaret Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne yaptığı son açıklamada Brexit gerçekleştiği takdirde AB ve İngiltere’nin ticari ilişkilerin geleceğine yönelik bir anlaşması yapabileceğini ancak bunun olabilmesi için İngiltere’nin Avrupa iş ve çevre standartlarına sıkı şekilde uyması gerekeceğini dile getirdi.

Bu açıklama Paris’in Londra’ya ‘üyelikten çıksanız dahi kıtanın ekonomik ve siyasi gücünün etkisi altında olacaksınız’ mesajı vermesi olarak görülüyor. Her ne kadar her iki tarafın da çok yakın bir ilişki kurma noktasında çıkarları olsa da İngiltere için bu ilişki çok daha gerekli.

AB ile İngiltere arasında yapılacak ticaret anlaşmasının tarafların geçmişi, tek pazarın yarattığı temel ve ilişkiler ağı ile coğrafi yakınlık gibi unsurlar nedeniyle daha önce yapılmış tüm ikili anlaşmalardan daha farklı ve derin bir içeriğe sahip olacağı düşünülüyor.

Lemoyne ilişkilerin geleceği için ‘fair play’ yani hakkaniyetli, dürüst ve temiz bir müzakere sürecinin gerekli olacağını da sözlerine ekledi. Lamoyne’a göre karşılıklı çıkarların korunması, mal ve hizmetler akışının durmaması ve dampingin (haksız rekabet yaratacak fiyat indirimleri) önüne geçilmesinin tek yolu bu.

ANLAŞMASIZ BREXİT TİCARETİ NASIL ETKİLEYECEK?

İngiltere’de 12 Aralık’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimlerin sonucu beklenmedik şekilde farklı senaryoları gündeme getirmezse Brexit, Başbakan Boris Johnson’ın onay verdiği anlaşma ile 31 Aralık’ta gerçekleşecek. Ancak parlamentoda çoğunluk muhaliflerin eline geçerse o zaman Brexit macerası dördüncü kez uzatma, ikinci referandum veya iptal gibi alternatif sonlara gebe olacak.

Brexit gerçekleştiği takdirde ‘Brexit-sonrası adaptasyon süreci’ olarak adlandırılan dönem 2020 yılının sonuna kadar sürecek. O zamana kadar taraflar bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşamazlarsa gümrük tarifeleri, kotalar ve kısıtlamalar uygulamaya girecek. Bunun olmaması için taraflar vakit kaybetmeden müzakerelere başlamak istiyor.

İNGİLTERE’Yİ ZORA SOKACAK TALEPLER

Bu aşamada Fransız hükümeti tarafından dillendirilen bu görüşlerin Brüksel’de genel kabul görmesi halinde müzakerelerin ciddi bir çıkmaza girmesi mümkün. Çevre standartları, işçi hakları ve devlet yardımı politikaları noktasında İngiltere AB kurallarını kabul etmeye zorlanırsa bu kez İngiliz hükümeti hem üyelikten ve karar mekanizmalarından çıkıp hem de özgür şekilde kendi standartlarını ve ekonomi politikalarını uygulayamayacağını halka izah etmek zorunda kalacak.