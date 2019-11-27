Beyin tümörü tedavisi gören Kayra için dayanışma gecesi

GEÇTİĞİMİZ aylarda ortaya çıkan beyin tümörü hastalığıyla bir anda dünyası değişen Kayra Özsezer için dayanışma gecesi düzenleniyor.

Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer, düğün arifesinde öğrendiği hastalığıyla mücadele veriyor. 20 yaşındaki gencin yaşamı sinir sistemi içinde ortaya çıkan beyin tümörüyle bir anda değişti.

2017 yılının Sevgililer Gününde hayat arkadaşı olmasını istediği 20 yaşındaki Ariona Kryeziu’ya evlilik teklif eden ve evlilik planları yapan Özsezer, Kıbrıs’taki tatili sırasında yaşadığı travmayla acı gerçeği öğrendi.

Tatilde araç kiralayan iki nişanlı, Özsezer’in sürüş yaptığı sırada büyük bir kaza atlattı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde doktor, Özsezer’in yüzünün yarısının felç geçirdiğini açıkladı. Temmuz ayının sonunda İngiltere’ye dönen Özsezer, derhal hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan testlerin ve biyopsinin ardından Özsezer’in beynindeki tümörün 4. aşamada olduğu tespit edildi. Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki genç bir dizi tedaviler gördü.

İngiltere’de tedavisi mümkün olmayan Özsezer’in Almanya’da tedavi edilmesi için bir bağış kampanyası başlatıldı ve 20 bin pounddan fazla para toplandı. Ancak yapılan testlerin ardından tedavinin yaklaşık 100 bin pounda mal olacağı ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından 20 yaşındaki gence hem maddi hem de manevi destek amaçlı bir dayanışma gecesi planlandı.

“Sahip çık umut ol, küçük bir dokunuşla, bir gencin umudu ol. Çaresiz dünyada bu gencimize çare olalım” sloganıyla başlatılan dayanışma gecesi çalışmaları Duygu Tağmaç, İrfan Davulcular ve Engin Yorgancı tarafından yürütülüyor.

22 Aralık Pazar akşamı saat 18.30’da gerçekleşecek olan geceye Southend Road, Londra, E4 8TA adresinde yer alan Cyprus Garden ev sahipliği edecek.

40 pound olan fix menü biletleri Duygu Tağmaç (07956 417968), İrfan Davulcular (07853 099575) ve Engin Yorgancı’dan (07738410870) temin edilebilir.