Annesini göğsünden bıçakladı

ÖZ annesini 18 santimlik bıçakla göğsünden bıçaklayan 16 yaşındaki genç kız böyle bağırdı: Daha derine saplamalıydım! Annesi ise ceza almasın diye mahkemede hakime yalvardı.

Henüz 16 yaşında olan genç kız, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Anne ve babasının sorunlu ilişkileri nedeniyle psikolojik bunalıma girdi. Anne ve baba bir süre sonra boşanınca kadın başka bir erkekle birlikte yaşamaya başladı. Genç kız yaşadığı kötü hayat nedeniyle sürekli annesini suçluyordu.

Evde yaşadıkları bir tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından mutfaktan aldığı 18 santim uzunluğundaki bıçağı annesinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, genç kız gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir süre sonra ilk kez hakim karşısına genç kız, yaşadığı olaylar neticesinde bozulan psikolojisini sebep göstererek pişmanlık duyduğunu belirtip kendisini savundu. Hakim, annenin içki ve uyuşturucu sorunu olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, başka erkeklerle yaşadığı ilişkilerin çocuğunun psikolojisinin bozulmasına sebep olduğunu belirtti.

Anne, hakim karşısına çıktığında kızının ceza almaması için şikayetçi olmadığını ve onu affettiğini söyledi. Hakimden kızına ceza vermemesini isteyen anne, “Son iki yılımız korkunç geçti. Sadece ona sarılmak ve ne kadar sevdiğimi söylemek istiyorum. O her şeye rağmen benim kızım ve benim onu sevdiğim kadar onun da beni sevdiğini biliyorum” dedi.

16 yaşındaki Paige Gaffney, Scunthorpe’da yaşanan olay sonrasında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 200 saat ücretsiz çalışma cezası verildi.