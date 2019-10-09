SHEFFIELD’DA evinde öldüğü rapor edilen Tristan ve Blake isimli kardeşlerin anneleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cani annenin diğer çocuklarını da öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Suçlu bulunan kadın, mahkemede çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti.

Anne Sarah Barrass ile birlikte kocası Brandon Machin de cinayetten suçlu bulundu. İki kardeş Mayıs ayında evlerinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede çocukların yaklaşık 12 dakikada öldükleri açıklanırken, ölüm nedenleri ve şekilleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

20 dakika gibi kısa sürede tamamlanan duruşmada 34 yaşındaki Sarah Barrass sürekli ağlarken, kocası Brandon Machin ise kendisinden ayrı oturdu. Hakim Jeremy Richardson QC, “Hiçbir kelime, yaptığınız şeyin büyüklüğünü hiçbir zaman tam olarak yansıtamaz” diyerek şu açıklamada bulundu:

“İki çocuğu öldürdüler. Dört çocuğu ise öldürmek için girişimde bulundular. Bunun için komplolar düşündüler. Her ikiniz de ömür boyu hapis cezasına çarptırılacaksınız. Size verilebilecek en ağır cezayı hak ediyorsunuz.”

CENAZELERİNE YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Tristan ve Blake’in cenaze törenlerine en sevdikleri otomobillere sahip insanların yanı sıra büyük bir motosiklet kulübü katıldı. Tristan özellikle farklı bir çocuk olarak biliniyordu. En sevdiği renk sarı olan küçük çocuk saçlarını da bu renge boyatmıştı. Okullarında da başarılı birer öğrenci oldukları vurgulanan kardeşlerin ölümü arkadaşlarını da yasa boğdu.