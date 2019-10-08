‘En sinsi’ hastalığa erken teşhis

İngiltere’de geliştirilen idrar testi sayesinde pankreas kanseri henüz semptomları ortaya çıkmadan tespit edilebilecek.

Londra’da bulunan Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar, geliştirdikleri idrar testinin pankreas kanserini daha semptomları bile ortaya çıkmadan tespit edebileceğini öne sürdü. Dünya’da bir ‘ilk’ niteliğindeki testin, bu kanser türüne yakalanan hastaların hayatta kalma oranını da yüzde 60’a kadar arttırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, en ‘sinsi’ kanser türü olarak nitelenen pankreas kanserinden hayatta kalma oranının, teşhisin konulmasından 5 yıl sonra sadece

yüzde 5 olduğuna dikkat çekiyor.

ÇIĞIR AÇAN TEST

24 saat içinde sonuç verdiği belirtilen testin, pankreas kanserinin bugüne kadar son aşamada tespit edilmesi açısından da ‘çığır açıcı’ nitelikte olduğu ifade ediliyor. Araştırmanın yürüten uzmanlar “Pankreas kanserini henüz tümör küçükken, diğer organlara yayılmamışken, yani müdahale edilebilir durumdayken tespit etmek, hastaların hayatta kalma oranını da kayda değer şekilde arttığını görmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

4 YILDA SONUÇLANACAK

Test, pankreas kanserinde büyük rol oynayan 3 proteini idrarda tespit edebilmesi bakımından diğer testlerden ayrılıyor. Araştırmanın 4 yıl içinde sonuçlanması ve sonuçların pozitif olması durumunda hemen uygulanmaya başlaması bekleniyor.