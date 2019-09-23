“İslam dininden çıkan kadını kaçırıp öldürmeyi planlayan” iki kişi tutuklandı

Afgan kökenli iki kişi, Slovakya’da eşiyle çalışan 25 yaşındaki akrabalarını öldürmeyi planladı.

İngiltere’de İslam dininden çıkan kadın akrabasını öldürmeyi planlayan Afgan kökenli iki kişi tutuklandı.

Ulusal Suç Ajansı (NCA) yetkilileri çarşamba günü Londra’nın Ilford bölgesinden 54 yaşındaki Muhammed Patman ile Coventry bölgesinden 49 yaşındaki Derya Han Safi’yi evlerinde gözaltına aldı.

Slovakya’da eşiyle bir şirket işleten ve Avusturya’da yaşayan 25 yaşındaki kadını öldürme planları yapan Afgan kökenli Patman ile Safi, Slovakya yetkililerince aranıyordu.

Slovakyalı yetkililerin iddia edilen öldürme planıyla ilgili uyarmalarının ardından NCA’nın silahlı ünitesi geçen ekimde ikiliye yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aylar süren araştırmalarında yetkililer, ikilinin kurbanlarını gözetlemek için Avusturya ve Slovakya’ya bir çok kez seyahat etme hazırlığı yaptığını saptadı.

Şüphelilerin her iki ülkeye yapacakları seyahatten önce kullanacakları arabanın camlarını kararttığı ve oto lastiklerini kış lastikleriyle değiştirdiği tespit edildi.

Diğer yandan şüphelilerin telefon ve internet kayıtlarını da ele geçiren yetkililer, ikilinin hem İngiltere’de evlerinde hem de yurt dışında yapacakları eylem planını da içeren cinayetin kurgusunu görüştüğü belirtildi.

Şu anda Avrupa Tutuklama Emri’yle (European Arrest Warrants) tutulan Patman ve Safi, Slovakya’ya iade edilme ihtimaliyle karşı karşıya.

Patman ve Safi Westminster Magistrate’s Mahkemesi’nde 12 Eylül’deki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

NCA’nın kıdemli soruşturma yetkilisi Matthew Perfect şunları söyledi:

Patman ve Safi birinci derecede cinayet planı hazırlığında oldukları çok ciddi suçlamayla Slovakyalı otoriteler tarafından aranıyordu. Britanya halkını korumak NCA’nın misyonlarının temel bölümünü oluşturuyor. Bu potansiyel şiddet yanlısı iki kişi daha fazla tehdit oluşturamayacak. İkili, NCA ile Slovakya ve tüm Avrupa genelindeki partnerlerimizin mükemmel ortak çalışmasıyla tutuklandı. Böylesi güçlü uluslararası iş birliği bize ve partnerlerimize en tehlikeli suçluları sınır ötesinde arama imkanı tanıyor.