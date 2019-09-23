Sevgilisinin dolandırdığı kadına aldattığı eşi destek verdi

Susan Perry, üçüncü kocasından görmediği ilgiyi Facebook’tan tanıştığı 50 yaşındaki ‘genç’ bir erkekte buldu. “Beni korsanlar esir aldı” gibi bahanelerle 40 bin sterlinini kaptıran kadın, dolandırıldığını anlayınca en büyük desteği aldattığı eşinden gördü.

73 yaşındaki İngiliz Susan Perry geçen yıl üçüncü kocası Gordon ile büyük bir tutkuyla evlenmişti. Fakat 1 yıl içinde eşinin kendisine ilgisi azaldı. “Kocam köpekleriyle ve bahçeyle benden çok ilgileniyor” diyen Susan Perry, Facebook’tan ‘Gideon’ adlı 50 yaşındaki biriyle tanıştı.

‘OĞLUM KAZA GEÇİRDİ’

Gideon’un ilgi dolu mesajları kadının ayaklarını yerden kesti. Bir gün Gideon “14 yaşındaki oğlum Paul kaza geçirdi” diyerek ameliyat parası istedi.

Susan Perry yüzüklerini satarak, sevgilisinin istediği parayı hiç düşünmeden gönderdi. Daha sonra Gideon “Çalıştığım petrol platformunu korsanlar bastı” diyerek para istedi. Kadın yine gönderdi. Gideon benzer yöntemlerle Susan Perry’den 40 bin sterlin aldı.

EŞİ TERK ETMEDİ, YANINDA OLDU

Bir gün Paul olduğunu iddia eden kişiden kadına “Babam öldü” mesajı geldi. Susan Perry bir daha da hiç kimseden haber alamadı. Dolandırıldığını anlayan kadına en büyük desteği ise ihanet ettiği kocası verdi. Eşini terk etmeyen Gordon Perry “Tüm sorunları çözeceğiz” dedi.