Lensleri ile denize giren İngiliz kör oldu

Malta’da lensleri ile denize giren 19 yaşındaki İngiliz görme yetisini kaybetti.

Denize lensleri ile giren 19 yaşındaki İngiltere uyruklu bir kişi gözünün parazit kapması sonucu kör oldu.

İngiliz Miyako Aiko-Murray geçen yıl gittiği tatilde lensleri ile denize dirdi. Tatil dönüşü gözünün kızarmasını ve de ağrılar çekmesini umursamadı.

Ağrılarına zamanla dayanamayan Miyako Aiko-Murray doktora gittiğinde, denizde gözüne parazit bulaştığını öğrendi.

Durumu şok içerisinde karşıladığını belirten Murray, gözüne taktığı lensten kaynaklı parazitin gözüne yerleştiğini ve yuva yaptığı söyledi.

Murray, parazit sonucu sağ gözünü kaybetti.