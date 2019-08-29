Kent’te anne ve babasının eve hapsettiği kız 10 yıl sonra kurtarıldı

Şu anda 19 yaşında olan genç kızın başına gelenler yürek dağladı. Tam 10 yıl süren korkunç hayatı, yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

Adı açıklanmayan genç kız, anne ve babası tarafından kapatıldığı kendi evinde tutsak hayatı yaşıyordu. Ne dışarı çıkarılıyor, ne de pencereden baktırılıyordu. Olaylar, 9 yaşındayken başlamıştı. Anne ve baba kızlarını henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eve kapattı.

Sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları gibi konularda ise fikirleri değişmedi. Kızları sadece evde ona ayrılan odada durabiliyor, bırakın dışarı çıkmayı, pencereden dahi bakamıyordu. Geçen zaman içerisinde yaşadığı hayatı kabullenmeye başlayan genç kız, aradan geçen 10 yılın ardından kendisini toparladı.

Bir gün pencerenin aralığından dışarıya baktığında bambaşka bir hayat gördü. İnsanlar birlikte yürüyor, mutlu bir hayat sürüyordu. Evde televizyon izlemesine dahi izin verilmeyen genç kız, bir kölenin hayatından daha kötü bir hayat yaşıyordu. Çünkü bunu ona yapanlar kendi öz annesi ve babasıydı.

Pencereden el salladı

Dışarıdaki hayatın güzelliğine kapılan genç kız, anne ve babası evde olmadığı sürede kendisi için konulan en büyük yasak olan, “Dışarı çıkma, ve pencereden bakma” sözlerine aldırış etmeden dışarıdan geçen bir komşuyla göz göze geldi. Ona el salladı. Adam genç kızı daha önce hiç görmemişti. Komşularıyla da ilişkisi yoktu ancak anne ve babayı sürekli görüyordu.

Adam durumdan şüphelendi ve polise bildirdi. Ailenin evine baskın yapan emniyet güçleri, görgü tanığının bahsettiği gibi genç kızın tutsak olarak tutulduğunu doğruladı. Genç kız, önce hastaneye kaldırıldı ve muayene edildi, ardından da psikolojik destek için koruma altına alındı.

Genç kızın anne ve babası ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tenterden polisi, Perşembe günü belirtilen adrese gidildiğini, yaşananların açık ve net olduğunu ifade ederek, anne ve babanın tutuklandığını açıklandı. Ancak belirleren kefaleti ödemelerinin ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi. Polisin yanı sıra çok sayıda kurum da olayı takip ediyor.

Şeytan anne suçlu bulunduDünya

İngiltere’nin Kent Ashford Bölgesi’ndeki Tenterden’de yaşanan bu olay, mahalle sakinlerinin de kanını dondurdu. Uzun süredir yan yana yaşadıkları evde bir genç kızın kendi ebeveynleri tarafından tutsak tutulduğunu öğrenen insanlar, kısa süreli bir şok yaşadı. Aile üyelerinin olayın ardından serbest bırakılmasının doğru olmadığını savunan mahalle sakinleri, ailenin olayın ardından farklı bir adrese geçici olarak taşındığını söyledi.