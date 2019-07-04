Özel parti ölümle bitti

BAE’ye bağlı Şarika şeyhinin oğlu modacı Şeyh Halid bin Sultan El Kasımi Londra’da hayatını kaybetti. Kasımi’nin seks ve uyuşturucu partisinde öldüğü iddia ediliyor.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı Şarika Emirliği Şeyhi Sultan bin Muhammed El Kasımi’nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El Kasımi, İngiltere’de hayatını kaybetti. Londra’da yaşayan 39 yaşındaki moda tasarımcısı Sultan El Kasımi’nin katıldığı bir uyuşturucu ve seks partisinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Yetkililer El Kasimi’nin evinde de sentetik uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirtti. Şeyhin oğlunun ölümü üzerine Şarika Emirliği’nde 3 günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

BÜYÜK ABİSİ DE UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

En son Londra Moda Haftası’nda ‘Qasimi’ isimli kadın giyim markasının defilesini düzenleyen Sultan El Kasımi’nin ölümüne ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Şarika Şehir Planlama Yüksek Kurulu’nun yönetiminde bulunan El Kasımi, henüz 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’ya taşınmıştı. Mimarlık ve moda tasarımı üzerine eğitim aldığı belirtilen Kasımi’nin büyük abisi, 1999 yılında henüz 24 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.