8 saatten fazla çalışanların ‘zihinsel sağlığı’ tehlikede

İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, haftada 8 saatten fazla çalışmanın zihinsel sağlığa faydası olduğuna ilişkin kanıt bulunamadı. Yapılan son araştırma, zihin sağlığını en iyi düzeyde tutmak için haftada sadece bir gün çalışmak gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, haftada 8 saat ya da daha az süre çalışan ücretli işçilerin zihinsel sağlık sorunu yaşama riski yüzde 30 azalıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre araştırmacılar, 8 saatten fazla çalışmanın zihinsel sağlığa herhangi bir katkı yaptığına dair kanıt bulamadı. Cambridge ve Salford Üniversitelerinden sosyologların birlikte yürüttükleri araştırma, çalışma sürelerini kısaltabilecek otomasyon teknolojilerinin tartışıldığı bir dönemde yapıldı.

Sosyologlar, 2009’la 2018 arasında, Birleşik Krallık’ta yaşayan 70 binden fazla kişinin sağlığının çalışma sürelerine bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir anketin verilerini inceledi. Makelenin ortak yazarı, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Brendan Burchell konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: C vitamininden uyku saatlerine kadar, her şey için etkili dozları biliyoruz ve bunlar daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor. Ancak bu soru ilk defa çalışma saatleri için gündemde. İşsizliğin bireylerin esenliğine zararlı olduğunu ve kimliği, statüyü, zaman kullanımını ve kolektif amaç hissini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Artık çalışmanın psikososyal faydalarından yararlanmak için kaç saat çalışmak gerektiğine dair de fikrimiz var. Teknolojik gelişmelerin pek çok mesleği yok edeceği korkusu da gelecekteki işsizliğe dair önlem tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Social Science & Medicine’ adlı bilimsel yayında yer verilen makalenin başyazarı Dr. Daiga Kamerade, “Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın ve robotiğin şu anda insanların yaptığı pek çok ücretli işi yapabildiğine tanık olabiliriz” dedi. Araştırmacılar kısıtlı istihdamın olacağı geleceğe uyum sağlamak için birkaç düzenleme önerisinde de bulundu. Bu seçeneklerin arasında 5 günlük hafta sonu, günde sadece iki saat çalışma ve yıllık tatillerin haftalardan aylara çıkarılması var.

Çalışma saatlerinin düşürülmesinin de sağlık açısından faydalı olabileceğini belirten Dr. Jed Boardman sözlerine şöyle devam etti:

“Yetkimizin düşük talebin ise fazla olduğu, karmaşık, güvencesiz veya düşük ücretli işlerde çalışmak bireyin zihinsel sağlığı için işsizlik kadar kötü olabilir.”

Geçen ay Autonomy isimli düşünce kuruluşu da iklim değişikliğiyle mücadele için çalışma saatlerinin kısılmasını önermişti. Kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, haftada 9 saate düşürülen çalışma saatleri karbon salımını önemli ölçüde azaltabilir.