İngiliz mahkemesi, hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışını hukuksuz buldu

İngiltere’de Temyiz Mahkemesi, Suudi Arabistan’a ihraç edilen ve Yemen’deki iç savaşta kullandığı sanılan silahların satışına izin verdiği gerekçesiyle hükümetin kanunlara aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Perşembe günü alınan karar sonrası İngiliz yargıç Terence Etherto, “Temyiz Mahkemesi, İngiliz hükümetinin karar verme sürecinde kanunlara karşı geldiğine hükmetti.” dedi.

Etherto ayrıca “Hükümet, Suudi Arabistan’ın içerisinde olduğu koalisyon güçlerinin geçmişte uluslararası yasaları çiğneyip çiğnemediği değerlendirmesinde bulunmadı” diye konuştu.

Karar, İngiltere’nin ivedi bir şekilde Riyad yönetimine silah satışını durduracağı anlamına gelmiyor ancak ileride yapılacak bir ihracat durumunda gerekli lisans ve izinlerin askıya alınması söz konusu olacak.

İngiltere’de Silah Satışına Karşı Kampanya (CAAT) adlı sivil toplum örgütü, Londra yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail’e silah satışını uzun süredir protesto ediyordu. CAAT daha sonra hukuki yollara başvurarak hükümete dava açtı. Mahkeme, İngiltere’de ‘ulusal güvenlikle ilgili gizli delilleri’ inceleyerek 10 Temmuz 2017’de verdiği kararla hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışını yasal bulmuştu. CAAT kararı temyiz etmişti.

Yargıç Terence Etherto İngiliz hükümetinin bundan sonra geçmişte yaşananları göze alarak bazı değerlendirmelerde bulunması gerektiğini ve bazı noktalarda eyleme geçmeden önce çıkmaza girebileceğini sözlerine ekledi.

SON 4 YILDA 5 MİLYAR STERLİN SİLAH İHRACATI

CAAT, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışını durduracak karar almasını ‘tarihi’ olarak nitelendirirken, CAAT sözcüsü Andrew Smith “Suudi Arabistan dünyadaki en sert ve baskıcı rejimlerden bir tanesi. Onlarca yıldır İngiltere’nin silah alımı açısından en büyük müşterisi. Silah satışı artık bir an önce durmalı.” diye konuştu.

İngiltere, Typhoon ve Tornado savaş uçakları ile güdümlü füzelerin de yer aldığı büyük çapta askeri araç ve mühimmatı Suudi Arabistan’a satıyor.

İngiltere’nin Yemen’deki iç savaşın başladığı 2015’ten bu yana Riyad yönetimine ihraç ettiğin askeri malzeme miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.