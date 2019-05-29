En fazla ‘rötar’ Stansted Havaalanı’nda

2 saat önce
0 79 Bir dakikadan az

İNGİLTERE’DEKİ havaalanlarında yapılan istatistiksel araştırmalar sonucunda Stansted Havaalanı, ülke genelindeki diğer havaalanlarına oranla gecikmelerin en uzun olduğu havaalanı olarak kayda geçti.

Sivil Havacılık Merkezi’nin verilerinde göre, İngiltere’deki uçuşlarda en uzun beklemelerin Stansted Havaalanı’nda olduğunu ve bunun diğer havaalanlarına göre 25 dakikalık bekleme süresi (rötar) ile birinci sırada olduğu belirtildi.

Açıklanan rapora göre Birleşik Karalık’ta en az beklemenin yaşandığı havaalanı ise Belfast’taki George Best havaalanı olduğu aktarıldı. İngiltere’deki havaalanlarında bekleme sürelerinin en fazla olduğu ikinci havaalanı ise Luton Havaalanı oldu.

Açıklanan rapordan hemen sonra açıklama yapan Stansted Havaalanı, gecikmelerin ve uzun bekleme sürelerinin hava koşulları ve hava trafiği ile alakalı olduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Merkezi’nin açıkladığı rapora göre, 2018 yılı boyunca Birleşik Krallık’taki havaalanlarının genel ortalama beklemesi 16 dakikaya indi.

İngiltere’deki ikinci en iyi havaalanı Liverpool (John Lennon) Havaalanı’nda ise bekleme süresinin 10 dakika olduğu belirtildi. Bunu Doncaster Sheffield, Exeter ve Bournemouth takip etti, hepsi 12 dakikalık bir gecikmeyle listenin alt sıralarında yer edinmeyi başardı.

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