Limasollular Derneği’nden anlamlı etkinlik

İNGİLTERE Limasollular Derneği, mevlit ve iftar yemeği düzenledi.

Limasollular Derneği, ramazan ayına özel düzenlediği organizasyonla mevlit okuttu ve iftar yemeği ikramında bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik 26 Mayıs Pazar günü 19.00’da yapıldı.

Hüseyin Hashim’in okuduğu mevlidi şerif sonrasında ilahiler okundu. Daha sonra ise iftar yemeği ikramı öncesinde Ney Üstadı Murad Ferhat Yegül katılımcılara keyifli bir konser sundu.

Tüm toplum üyelerine açık olarak düzenlenen organizasyonda dualar okunarak, iftar açıldı.

Anlamlı ve özel gecede sahneye çıkarak konuşma yapan Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, günün anlam ve öneminden bahsettikten sonra etkinliğe katılan konuklara teşekkürlerini iletti.

Limasollular Derneği tarafından yapılan açıklamada geceye katılanlara ve gecede emeği geçenlere teşekkür edilerek şu açıklama yapıldı:

“Dinimiz kültürümüz, görgümüz ve sanata olan saygınızın bir örneğini sergilerken lösemili çocuklarımıza da çare olmak için çırpınan yüreğimiz huzurlu vicdanımız rahattır.

Mevlidi şerifimizde bizlerle olan Onursal başkanımız Nural Ezel ve sevgili eşleri Aycan Ezel’e, değerli Hüseyin Ve Muhiddin Hocalarımıza, Ney Üstadı Murat Yegül, dostlarımız, arkadaşlarımız, üyelerimiz, ekibimiz ve bizi takdir edip seven destekleyen herkese teşekkür ediyoruz.

Biz gerçekten sapından dalına, tomurundan meyvesine, yerden göğe kadar bir bütün olmayı gerektiğinde becerebiliyormuşuz. Şahane bir ortam ve duygu yüklü bir gecenin tüm güzelliği güzel yüreğinizde şekillensin. Teşekkürler herkese. Her şey helali hoş olsun.”