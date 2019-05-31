Yastık altında para tutanlar tehlikede

Haber: Egemen Arkut

Birleşik Krallık’ta son birkaç yıldır oldukça sıkı denetimin yapıldığı kara para aklama işlemlerinde çember gün geçtikçe daralıyor.

Finans dünyasında Londra hakkında çıkan kara para aklama merkezi dedikodularına karşı adeta savaş başlatan İngiliz yönetimi, nakit para kaynaklarının tespiti konusunda sıkıyönetim ilan etmiş gibi. Özellikle yurtdışından yüklü miktarda para getirerek Londra’nın pahalı semtlerinde gayrimenkul alan yabancılar ve Birleşik Krallık’ta yatırım yapmak amacıyla ülkeye para sokmaya çalışanların yanı sıra ülke sınırları içerisinde elinde nakit para bulunduranlar zor günler yaşıyor. Yastık altı olarak bilinen nakit parayla gayrimenkul almak ya da ticaret yapmanın imkansız olduğu Britanya’da devlet kara para aklayanlara büyük cezalar veriyor.

Konu hakkında Londra Gazete’ye konuşan Yeminli Mali Müşavir (Chartered Accountant) Münir Tatar önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Britanya’da yaşayan veya yurtdışından para getirip burada gayrimenkul almak ya da iş yeri açmak isteyen toplum üyelerini yakından ilgilendiren konu hakkında herkese dikkatli olmalarını tavsiye etti.

YURTDIŞINDAN NAKİT GETİRMEK ARTIK HAYAL

Dünyanın kara para aklama merkezi iddialarından rahatsız olan İngiliz yönetimi, nakit para sahiplerine karşı tutumunu iyice sertleştirdi. “Turist vizesi ile Britanya’ya gelen yabancılara bankalar ne şirket hesabı ne de kişisel hesap açmıyor, bu ülke ekonomisine girecek paranın önünü keserken dünya çapında güvenilir para kaynaklarının oluşturulması için de imkan sağlıyor.” diyen Tatar, üzerine yapışan yaftadan kurtulmak isteyen Birleşik Krallık’ın kara para aklamaya karşı dünya çapında bir polislik yaptığını ifade etti.

Yurtdışında faaliyet gösteren dev firmalar mali varlıklarının güvenilir olduğunu katılmak için İngiliz yönetiminin güvenini kazanmış akredite finans şirketleri tarafından hesaplarını kontrol ettirerek Britanya’ya mali kaynak aktarmaya çalışıyor. Yeminli Mali Müşavir Tatar bunu şu sözleri ile dile getirdi: “Milyonlarca poundla İngiliz ekonomisine girmeye çalışan firmalar paranın kaynağını ispatlamaya çalışıyor. Türkiye’den bir firma İngiltere’nin önce gelen akredite bir finans şirketine hesaplarını açarak, mali kaynaklarının güvenirliğini ispat ettirmeye çalışıyor.”

NAKİT PARA İŞLEMLERİNE RET

İngiltere’de yaşayan bir kişinin bankada yapmak istediği az meblağlı nakit işlemlere dahi izin verilmediğini ifade eden uzman muhasebeci Tatar, “Bankaya gidip eşinize ait kişisel hesaba 500 pound yatıramazsınız. Banka görevlisi bu işlemi ret eder ve parayı önce kendi hesabına yatırıp sonra banka transferi yapabileceğinizi söyler. Öte yandan nakit kira geliri olan kişiler de artık kira gelirlerini kendi hesaplarına yatırmada sorun yaşıyor. Özellikle bankaların hesap açmadığı Doğu Avrupalılara ev kiraya veren şahısların yaşadığı bu sorun karşısında banka “Bizi alakadar etmez, kirayı ya banka transferi ile ya da çek ile tahsil edeceksiniz.” diyor, bu da mülk sahibini zorda bırakıyor.”

NAKİT KRALLIĞI BİTTİ

“Özellikle Türk toplunun düşüncesi olan “Nakit kraldır” anlayışı oldukça yanlış. Bankaya gidip 15-20 bin pound yatırdığınızda vezne görevlisi bu işlemi Vergi Dairesine (HMRC) şikayet edeceğini söylüyor ve yaklaşık 6 ay sonra hakkınızda inceleme başlatılıyor.” diyen Tatar, eskiden bu uygulamanın olmadığını fakat artık çapraz inceleme dahi yapılarak, iğneden ipliğe her şeyin incelendiğini söyledi.

KARA PARAYA GEÇİT YOK

İngiliz yönetiminin kara para aklamaya karşı tüm yasaları harfiyen uyguladığının altını çizen Tatar, gelişen teknoloji ile artık herkesin şifre girmeye gerek kalmadan harcama yapabildiği banka kartları sayesinde önümüzdeki 5 yıl içinde Birleşik Krallık’ta nakit para kullanımının oldukça azalacağını düşündüğünü ifade etti.

YASTIK ALTINDA PARA DEĞİL DİNAMİT VAR

Kara paraya geçit vermeyen devlet, yastık altı varlıkların da farkında. Buna karşı bazı düzenlemeler yapan İngiliz yönetiminin kağıt 50 poundları piyasadan kaldıracağını söyleyen Tatar, yastık altında para tutanları uyardı: “Plastik 50 poundlar piyasaya sürülecek. Neden? Çünkü merkez bankası bastığı 50 poundluk banknotların %50’sinin piyasada olmadığını açıkladı. Yani güneş yüzü görmeyen, yastık altında tutulan paralar var. Plastik 50 poundlar tedavüle sokulduğunda yastık altındakilerin hepsi ortaya çıkacak. Şu an yastık altı olanlar tehlikeli bir şekilde nakit paranın üzerinde oturuyor.”