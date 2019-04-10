Enfield’teki ‘bıçaklı saldırılarda’ 2 Türk yaralandı

LONDRA’DA Enfield bölgesinde geçen hafta yaşanan ve tüm toplumu endişelendiren ‘bıçaklı saldırılarda’ yaralananlardan ikisinin Türk olduğu açıklandı.

Meydana gelen 5 bıçaklama olayında 45 yaşında bir Türk kadının yaralandığı ve felç kaldığı belirtildi. İngiltere yerel basında yer alan bilgiye göre felç kalan kadının daha önce ise kanserle mücadele ettiği ve hastalığı yendiği ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer saldırıda ise 45 yaşında Süleyman ismindeki bir kişi yaralandı. Üç çocuk babası olduğu belirtilen Süleyman ismindeki adamın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yaşanan saldırıların ardından İngiliz vatandaşı saldırgan tutuklandı.

Bıçaklı saldırılar, Enfield bölge sakinleri ve tüm İngiltere’de endişeye neden olurken, saldırıların ardından Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan da açıklama yapmıştı.

İlk saldırı cumartesi akşamı saat 19.00 sularında ismi açıklanmayan 45 yaşındaki Türkiye kökenli bir kadına yapıldı. Yalnız yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya maruz kalan ve kaldırıldığı Londra’nın doğusundaki bir hastanenin acil servisinde gözlem altında tutulan talihsiz kadının, saldırı sırasında omuriliğindeki ‘spinal cord’un kesilmesinden dolayı felç kaldığı belirtildi. İkinci saldırı ise pazar günü 00.15 sularında 52 yaşındaki bir erkeğe yapıldı. Üçüncü saldırı aynı gün saat 11.00 sularında gerçekleştirildi. Saat 04.00 sularında Seven Sisters Metro istasyonu yakınında yine bir kişi bıçaklanmış olarak bulundu. Beşinci ve son saldırı ise 45 yaşındaki üç çocuk babası Süleyman K.’ya yapıldı.