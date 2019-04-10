Londra’da bulunan Kahramanmaraşlılar Derneği’ne saldırı

LONDRA’DA bulunan İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’ne saldırı düzenlendi.

Londra’nın Stoke Newington bölgesinde yer alan Fulden Road üzerinde 5 ay önce faaliyete geçen dernek lokaline, pazar akşamı saat 23.50 sularında saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde, dernek kapısına kadar gelen yüzleri maskeli 1’i kadın 3 saldırganın, derneğin camlarını kırdığı belirtildi.

Dernekte kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıyı derneğin yan tarafındaki kahvede bulunanlar görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kamera kayıtlarına el koyarak soruşturma başlattı.

NEDEN SALDIRDIKLARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, dernek başkanı Ali Kılınç’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Derneği ziyaret eden Başkonsolos Çınar Ergin de konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Ergin, “Saldırıyı kınıyoruz. Provokasyonlara kapılmayıp birlik olalım” dedi.

Sadece eğitim ve kültür faaliyetleri yürüttüklerini belirten dernek başkanı Kılınç, “Biz bir yöre derneğiyiz, siyasetle uğraşmıyoruz. Derneğimizi neden hedef aldıklarını anlamış değiliz. Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz” dedi.