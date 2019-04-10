Tarkan, Prens Harry’nin sarayının yakınlarında ev bakıyor

1 saat önce
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Tarkan, İngiltere’de Kensington bölgesinden ev bakıyor. Ünlü şarkıcının, David Beckham ve Prens Harry’nin evlerinin yakınlarında ev satın alacağı iddia ediliyor.

Türkiye ve Almanya’da pek çok evi bulunan Tarkan, şimdi de İngiltere’den ev almaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre Kensington bölgesinden ev bakan Tarkan, eşi Pınar ve kızı Liya ile yaşayacakları 5 odalı bir ev bakmış. Prens Harry’nin evine yakın olduğu iddia eldilen ev 7 milyon 250 bin sterlin değerinde.

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