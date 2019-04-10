‘Tek’ Kıbrıs Türk Kültür Festivali iptal edildi

İNGİLTERE’DE ‘tek’ Kıbrıs Türk Kültür Festivali organizasyonu iptal edildi.

Londra’ya gelerek Mart ayında ziyaretlerde bulunan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın ve beraberindeki heyetin ricası ve yapacağı maddi destek sözü üzerine, geçen yıl Londra’da yapılan iki ayrı Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin, bu yıl birlikte yapılması amacıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmeler ve toplantılar sonucunda festivalleri organize eden İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Turkish Cypriot Trust UK 14 Mart tarihinde resmi olarak festival için bir araya gelineceğini ve tek festival yapılacağını duyurdu.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Turkish Cypriot Trust UK’in ‘tek festival’ kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere’de yaşayan birçok kesimi mutlu ederken, Turkish Cypriot Trust UK’in geçen günlerde kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucunda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

Londra Gazete’nin edindiği bilgilere göre, ‘tek festival’ organizasyon kararının bozulması üzerine, Turkish Cypriot Trust UK’in 23 Haziran, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin ise 30 Haziran tarihinde iki ayrı Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapacağı öğrenildi.

Festivalleri organize eden kuruluşlardan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kıbrıs Türk Kültür Festivali 2017 yılında ilk kez İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından yapılmıştı. Daha sonra 2018 yılında ise İngiltere’de iki ayrı Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapılmıştı. 2018 yılında toplumun bölünmemesi adına bazı gruplar tek festival yapılması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine organizatör kuruluşların bir araya gelerek tek festival yapma kararını görüşmesine rağmen, 2019 yılında yine ortak bir karar alınamadı.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ‘tek’ festival kararını Mart ayında şöyle açıklamıştı:

“Anlaşamayacak çok şey olmadığını düşünüyoruz, çünkü bu festivalin amacı toplumu bir araya getirmektedir. Ocak ayında gazetelere gönderdiğimiz basın bülteninde belirttiğimiz gibi, biz bu festivali tüm sivil toplum örgütleriyle yapmak istiyoruz. Bu süreçte iki tarafın istekleri vardı, herkes isteklerini centilmence bir kenara bıraktı. 30 Haziran’daki festivale hep beraber katkıda bulunacağız. KKTC Başbakanlığı da festivalimize katkıda bulunmakla beraber, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Müteahhitler Birliği ve Mimar Odaları Birliği, çok güzel bir festival yapmamız için Kıbrıs’tan iş insanlarını buraya getirip destek vereceklerini söyledi.”