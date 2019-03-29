KTGBİ, ‘yurtdışına çıkacak’ olan öğrencilere uyarıda bulundu

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, İngiltere’den Kıbrıs’a veya herhangi bir Avrupa ülkesine seyahat edecek olan öğrencilere seslendi.

Brexit süreciyle ilgili yaşanan belirsizlik sürecini değerlendiren Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, yurtdışına çıkacak olan öğrencilere seslenerek, seyahatleri süresinde öğrenci belgelerini yanına almaları yönünde uyarıda bulunarak şöyle açıklamada bulundu:

“Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmak için başlattığı sürecin 12 Nisan’da sonuçlanacağı kesinleşti. “Avrupa Birliği” pasaportuyla, Easter Tatilinde Kıbrıs’a veya İngiltere’den herhangi bir Avrupa ülkesine seyahat edecek öğrenci arkadaşlarımızın yanına “Öğrenci Belgesi” alması önemle arz edilir. Özellikle 1 Nisan Pazartesi Başbakan Theresa May’in yapacağı açıklamayı herkesin takip etmesini tavsiye ederiz. Ayrıca bu süreçte okulunuzun websitesine göz atmakta ve gelişmeler hakkında en yetkili kurumdan bilgi almakta yarar vardır.

Saygılar,

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere”