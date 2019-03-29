Kıbrıslı Türk iş insanlarına ve Avrupalı Türk Markalar Birliği’ne yönelik sosyal toplantı

KKTC Londra Temsilciliği, Birleşik Krallık’taki iş insanları ve Avrupalı Türk Markalar Birliği yönetimi, üyelerini bir araya getirerek, iletişim ve işbirliği imkanlarını artırmak amacıyla sosyal toplantı düzenledi.

Etkinliğe TC Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, markaları, Londra’da önemli piyasa değerlerine sahip iş insanlarını, ülkedeki iş insanlarıyla da buluşturarak yapılacak panel, ziyaret, toplantı gibi etkinliklerle Kıbrıslı Türk markalarla işbirliği, paylaşma ve ticaret imkanlarını artırmanın hedeflenmekte olduğunu belirtti.

Tuncalı, dün akşamki buluşmanın ilk sosyal tanışma toplantısı olduğunu ve ülkedeki bakanlıklar ve odalarla da istişare edilerek koordineli adımlarla daha geniş pazarlara ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Avrupalı Türk Markalar Birliği toplantısında, aralarında Londra Gazete’nin de bulunduğu, başarılı firma ve kuruluşlarının logoları bir tablo üzerinde toplanarak, ‘İngiltere’deki Kıbrıslı Türk Markalarımızında Örnekler’ başlığıyla sunuldu.